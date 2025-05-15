Girne’de önceki akşam hareketli saatler yaşandı. İhbar üzerine zanlı Şamil Bayrakçı, Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin ortak kaldığı daireye baskın yapmaya hazırlanan Narkotik ekipleri, zanlıları cadde üzerinde tespit etti.

Polisi görünce kaçmaya çalışan zanlılar, makul güç kullanılarak tutuklanırken telefonlarında gerçekleşen incelemede Türkiye’de internet üzerinden hayali bungalov kiraladıkları ortaya çıktı. Zanlılar dün tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis memuru, zanlıların “uyuşturucu tasarrufu ve suç gelirlerini aklama” suçundan tutuklandığını söyledi.

Polis, ihbar üzerine önceki akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi üzerinde gerçekleşen operasyonda, zanlıların ortak kaldığı dairede 2 gram Hintkeneviri, metal öğütücü ele geçirdiklerini kaydetti. Zanlı Mert Bayrakçı ve Emrehan Dilci’nin cep telefonlarında gerçekleşen incelemede, Türkiye’de sahte ve hayali ev, bungalov kiralayarak gelir elde ettiklerini incelenen iban hesaplarında tespit ettiklerini kaydeden polis, Mali Şube’nin devreye girdiğini ifade etti.

Zanlıların ülkede statülerinin araştırıldığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 2 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Evren Mürsel, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydederek zanlıların bu aşamada 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.