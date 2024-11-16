İngiliz ‘dominant kadın’ geçinmek için farklı bir yol seçti. Nişanlı ve iki çocuk annesi Zara “Asla cinsel temas olmuyor üstelik ayda 12 bin pound (530 bin TL) kazanıyorum” diyerek mesleğinin detaylarını anlattı.

İngiltere’de yaşayan ve adını sadece ‘Zara’ olarak paylaşan bir kadın, seçtiği farklı işle ülkenin gündemine oturdu. Sosyal medyada erkeklerden gelen yoğun istek üzerine ‘dominant kadın’ olarak çalışmaya başlayan Zara, “Onlara temiz bir dayak atıyorum. Bunun streslerini atmalarına yardım ettiğini söylüyorlar” dedi.

Kendisine başvuran erkekleri, tercihlerine göre odundan kırbaca pek çok farklı aletle dövebildiğini ifade eden Zara, “Çoğu kişi inanmıyor ama danışanlarımla aramda kesinlikle bir cinsel temas olmuyor. Dayaklarını yiyip gidiyorlar” diye konuştu.

Dominant kadın Zara, erkekleri tercihlerine göre sopalar ya da kırbaçlarla dövebiliyor. Zara nişanlısı Owen’dan işi konusunda büyük destek görüyor.

İki çocuk annesi olan ve Owen adlı nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yapan Zara, “Nişanlım bunun sadece bir iş olduğunun farkında. Dominantlıktan edindiğim aylık 12 bin pound (530 bin TL) gelirle, çocuklarımın geleceğine rahatça yatırım yapabiliyorum” dedi.