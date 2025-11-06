Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliği, 9 yaşındaki Chinyere Olivia Ojoagu’nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa’da ikamet eden 9 yaşındaki kız çocuğu Ojoagu’nun epilepsi nöbetine benzer yakınmalar nedeniyle ailesi tarafından 3 Kasım’da 22.00 sularında Mağusa Devlet Hastanesi (MDH) acil servisine götürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, orada yapılan değerlendirme sonucunda epilepsi düşünülerek yatış önerildiği ancak hasta yakınlarının yatışı reddederek taburcu olmak istediği belirtildi.

Açıklamada, hasta ve yakınlarının imza atıp evlerine gittikleri ve sabah yeniden aynı yakınmalarla acil servise başvurulduğu ve çocuğun sevk ve öneri üzerine doktor tarafından değerlendirilip Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi (LBNDH) Çocuk Nörolojisi servisine konsülte edildikten sonra ambulans ile LBNDH çocuk acil servisine sevk edildiği kaydedildi.

Orada acil değerlendirilip tetkiklerinin doktor refakatinde gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ardından acil müdahale odasında saat 10.15’te tıbbi kabulü yapılmış, saat 11.00 sularında Ojoagu’da kalp durması meydana gelmiş ve orada bulunan hekimler tarafından müdahale edilmiştir hastaya ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yaklaşık 1 saat süren ileri yaşam desteği sonrasında hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmiş ve exitus olarak kabul edilip işlemler sonlandırılmıştır. Konu ile ilgili olarak Başhekimliğimizce soruşturma başlatılmıştır. Vefat eden çocuğumuza Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz”