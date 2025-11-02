Haspolat’ta bir iş yerinde, karbon siyahı ve akaryakıt üretimi yapan reaktörün tank kısmında hareketsiz bulunan 46 yaşındaki Yusuf Niyazov (E), hayatını kaybetti, iki kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda işyerinde çalışan Yusuf Niyazov, karbon siyahı ve akaryakıt üretimi yapan reaktörün tank kısmında iş arkadaşları tarafından hareketsiz şekilde bulundu.

Niyazov, ambulansla kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Servisi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yürütülen soruşturma kapsamında C.B.(E-43) ve M.Ü.E.(E-61), “tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonucu ölüme sebep olmak" suçundan tutuklanırken, meseleyle ilgili soruşturma devam ediyor.