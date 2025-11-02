Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından değerlendirme sürecinin sürdüğünü belirterek, “Seçim sonuçlarını doğru analiz etmek ve gerekli tedbirleri almak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz” dedi.

Üstel, parti içinde MYK, PM ve Meclis Grubu üyeleriyle bire bir görüşmeler yaptığını, herkesin eleştirilerini özgürce dile getirmesini istediğini ifade etti.

Ülkenin ekonomik zorluklar yaşadığına dikkat çeken Üstel, “Enasyon, döviz krizi ve tedarik zincirlerindeki aksamalar gibi dış kaynaklı sorunlarla mücadele ediyoruz. Aynı zamanda UBP’yi güçlü bir şekilde geleceğe taşımak zorundayız” dedi.

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını vurgulayan Üstel, “Ocak 2027 seçimlerine kadar ülkeyi istikrarlı biçimde yönetmeyi hedefliyoruz. Hızla Güzelyurt ve Girne Devlet Hastanelerini tamamlayacağız. Mali tablo da düzelme eğiliminde” diye konuştu

Muhalefetle diyalog sürecinin süreceğini belirten Üstel, “CTP ile reform yasaları konusunda işbirliği teklimizi yineleyeceğiz” dedi. UBP tabanına da seslenen Üstel, “Partimizi ve ülkemizi bir kaos ortamına sokmadan, birlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Kurultaydan da seçimden de güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.