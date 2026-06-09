Haspolat’ta bir araçta 2 bin kilograma yakın kaçak et ele geçirilirken, sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri dün akşamki operasyonda Haspolat’ta bir aracı aradı.
Araçta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden alınan, sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde KKTC’ye geçirilen bin 889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti bulundu.
Sürücü tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü açıklandı.