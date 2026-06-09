Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un 5 Haziran’da başladığı Orta Asya ziyareti, dün Kırgızistan’daki temaslarının ardından tamamlandı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Kombos, Kırgızistan’daki temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadyr Japarov, Meclis Başkanı Marlen Mamataliev ve Dışişleri Bakanı Zheenbek Kulubaev ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Güney Kıbrıs ile Kırgızistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konulardaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Habere göre Kombos ayrıca, Kırgızistan Maliye Bakanı Bakyt Sydykov ile çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik bir anlaşma imzaladı. Söz konusu anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik faaliyetler için daha öngörülebilir hukuki ve vergisel bir çerçeve oluşturmasına katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Gazete, Orta Asya’nın Güney Kıbrıs’ın son yıllardaki dış politika öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Haberde ayrıca, Güney Kıbrıs’ın bölgedeki sistematik varlığının iş çevrelerine jeopolitik önemi bulunan ülkelerde fırsatlar sunduğu, bu yaklaşımın ise milli davayla bağlantılı siyasi gerekçeler doğrultusunda şekillendiği kaydedildi. Gazete, Mart 2025’te gerçekleştirilen Avrupa Birliği-Orta Asya Zirvesi sırasında Kıbrıs’ı doğrudan ilgilendiren bazı maddelere atıfta bulunulduğunu da aktardı.