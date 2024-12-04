UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) önce NATO üyelik çıkışı, şimdi de İsrail’in hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi Rum savunma sistemine müdahil etmekle Kıbrıs’taki niyetini de açıkça ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Bu tür provokatif adımların Kıbrıs’ta yan yana ve barış içinde yaşayan iki ayrı halkın huzurunu bozmaktan başka işe yaramadığını ifade eden Hasipoğlu, Rum Yönetimi’nin bunu iyi anlaması gerektiğini vurguladı.

Hasipoğlu yazılı açıklamasında, Rum Yönetimi ve Rum Yönetimi Başkanı Lideri Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs Adası’nın bütünsel barış ve huzurunu siyasi kariyeri uğruna adım adım ateşe attığını kaydetti ve bunu endişe ile takip ettiklerini belirtti.

“Bir tarafta BM ve AB’ye barış havarisi kesilerek Kıbrıs’ta çözüm istediğini iddia eden Rum Yönetimi, her zamanki tezatlığını Demir Kubbe ile artırmış ve silahlanmasına yeni silahlar katmıştır” diyen Hasipoğlu, Rum Yönetimi’nin hava savunma sistemini kime ve neye karşı aldığını sordu.

Rum kesiminin silahlanmaya tüm hızıyla devam etmesini eleştiren Hasipoğlu, “Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerin Rum tarafına öldürücü silah satışı yapılmasına dahi karar vermeleri bir silahlanma yarışına yol açmaktadır” dedi.

Hasipoğlu açıklamasında “Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını tehdit eden silahlanması, bölgesel bir güç ve hemen yanı başımızda olan Anavatan Türkiye’nin gücü karşısında beyhude askeri çabalar olduğunu tarihsel süreç içerisinde aslında çok iyi bilmeleri gerekmektedir.” ifadelerine de yer verdi.