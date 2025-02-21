HASDER’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı ile HASDER (Halk Sanatları Vakfı ve Derneği) liderliğinde ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) iş birliğinde yürütülen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz Projesi” kapsamında, Kıbrıs’ın farklı bölgelerinde yerel zanaatkarları tanımaya yönelik gezi serisinin üçüncü durağı Pelendri Köyü oldu.

Paravasi Tiyatro ve Kültür Derneği ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerinden gençler, köyün geleneksel el sanatlarını keşfetmek amacıyla bir araya geldi.

Pelendri, Kıbrıs’ın geleneksel zanaatlarını yaşatan önemli köylerinden biri olarak, katılımcılara gümüş işleme sanatı, Lefkara işi ve geleneksel tığ işi gibi el sanatlarının inceliklerini yerinde öğrenme fırsatı sundu.

Gençler, ustalarla birebir sohbetlerle bu sanatların geçmişten güne nasıl aktarıldığını ve el emeğinin kültürel mirastaki yerini keşfetti.

Katılımcılar geleneksel el yapımı uçurtma atölyesine de giderek eskiden çocukların kendi elleriyle yaptığı uçurtmaların nasıl hazırlandığını öğrenip, bu nostaljik oyuncağı kendileri de üretti.

Açıklamaya göre etkinlik, "Kıbrıs Zanaatkarları Haritası" için veri toplama sürecinin bir parçası olarak önemli bir adım oldu.

Katılımcılar, ustaların üretim süreçlerini belgeleyerek geleneksel sanatların tanıtımına katkıda bulundu. Ayrıca, el sanatlarının korunmasına yönelik farkındalık kazanarak kültürel mirasın sürdürülebilirliğine katkıda bulundu.