Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Ankara’da temaslarda bulundu.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, KTTO heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Ankara Ticaret Odası’nda (ATO) çeşitli görüşmeler yaptı. Oda, “Türkiye – KKTC Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” etkinliğine de katıldı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz başkanlığındaki heyet, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki özel sektör odaklı iş birliklerinin artırılmasında TOBB–KTTO iş birliğinin önemli bir rol üstlendiği vurgulandı. Toplantıda ayrıca ileriki dönemde yürütülecek ortak çalışmalar ve iş birliği başlıkları ele alındı.

KTTO heyeti ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal’a da nezaket ziyaretinde bulundu. TOBB ve ATO ziyaretlerinde Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz’e, başkan vekili Aziz Limasollu, yönetim kurulu üyeleri Ali Başman ve Omaç Cin ile genel sekreter Aysun Önet İleri eşlik etti.

KTTO Eko Avrasya Vakfı ve Türk Dünyası Toplulukları Birliği iş birliğinde “Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomik İlişkilerinin Güçlendirilmesi” etkinliği de düzenlendi.

İş dünyası temsilcileri ve kamu kurumlarından temsilcilerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, ticaretin artırılması ve iş birliğinin ileri taşınmasına yönelik konular ele alındı.

Programın açılışında konuşan KTTO Başkanı Turgay Deniz, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ekonomik ve ticari değil, aynı zamanda stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Deniz, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, ticaretin kolaylaştırılması, taşımacılık ve lojistik maliyetlerinin azaltılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve iş dünyası arasındaki temasların artırılmasının ekonomik ilişkilerin gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panelin moderatörlüğünü KTTO Genel Sekreteri Aysun Önet İleri üstlenirken, Başbakanlık Yatırım Geliştirme Ajansı Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, KTTO Başkan Vekilleri Ramazan Gündoğdu ve Aziz Limasollu, KTTO Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye - KKTC Ticaret Odası Forumu KKTC Tarafı Eş Başkanı Omaç Cin ile KTTO Yönetim Kurulu Üyesi Ali Başman konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, KKTC iş ve yatırım ortamı ile ilgili bilgiler paylaşılırken, Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret hacminin karşılıklı olarak artırılması, deniz taşımacılığı, enerji maliyetleri ve iş birliği imkanları değerlendirildi.