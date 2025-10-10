Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 4.hafta geride kaldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen turnuva bu yıl 15.kez gerçekleşmekte.

Lefkoşa’da İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda devam eden turnuvada gruplarda son hafta maçları oynanacak ve yarı finale yükselen takımlar belli olacak.

İki grupta toplam 11 takımın mücadele ettiği Hasan Ramadan Cemil 15.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda A Grubu’nda Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam eden iki takım.

Gruplarında ilk 2 sıraya girecek takımları yarı finale yükseleceği turnuvada, 14-15 Ekim tarihlerinde oynanacak son grup maçlarının ardından son 4 takım belirlenecek.

Turnuvanın 4.hafta maç sonuçları ve güncel puan durumları şöyle:

Din İşleri - Sosyal Sigortalar: 13-6

Sivil Savunma - Merkezi Cezaevi: 4-13

Devlet Hastanesi - Gümrük Dairesi: 13-5

Sivil Havacılık - Sağlık Çalışanları: 4-4

Vergi Dairesi - Tarım Bakanlığı: 0-3 (H)

A GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 Merkezi Cezaevi 4 4 0 0 36 12 12 24

2 Din İşleri 4 3 0 1 28 23 10 5

3 Devlet Hastanesi 4 3 0 1 39 15 10 24

4 Sosyal Sigortalar 4 1 0 3 18 35 3 -17

5 Gümrük Dairesi 4 1 0 3 23 33 3 -10

6 Sivil Savunma 4 0 0 4 18 42 0 -24

B GRUBU PUAN DURUMU

SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P Av.

1 İlköğretim Dairesi 3 3 0 0 35 15 9 20

2 Sağlık Çalışanları 4 2 1 1 24 22 7 2

3 Sivil Havacılık 3 1 1 1 17 16 4 1

4 Tarım Bakanlığı 3 1 0 2 6 21 3 -15

5 Vergi Dairesi 3 0 0 3 9 17 0 -8