Eriyen Sınırlar-Hafıza ve Göçün Kesişimi (Melted Borders-Where Memories and Migration Collide)”
Genç sanatçı Hasan Kayıplar, mezuniyet projesi kapsamında hazırladığı kişisel sergisi “Melted Borders-Where Memory and Migration Collide” ile izleyiciyi belleğin, göçün ve sessiz tanıkların izinde unutulmuş hikâyelere doğru bir yolculuğa davet ediyor.

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📍 İsmet Vehit Güney Sergi Salonu 📅 30 Haziran 2025 🕖 Saat: 19.00 Açılış

Sergi, sanatçının kendi anılarından ve ailesel geçmişinden yola çıkarak oluşturduğu otoetnografik bir anlatı sunuyor. Dijital kolajlar, video işleri, arşivsel belgeler ve karanlık oda enstalasyonu gibi farklı mecralardan oluşan üretimler; bireysel hafızanın zamanla nasıl dönüştüğünü, parçalandığını ve yeniden kurulduğunu duyusal bir deneyimle izleyiciye aktarıyor.
Sergide 1963-1974 yılları arasında yayımlanmış gazete kupürleriyle oluşturulan özel bir bölüm de yer alıyor.
Hasan Kayıplar, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nde Plastik Sanatlar eğitimi almış bir sanatçıdır. Çalışmaları; hafıza, göç, kimlik ve duyusal anıların izini süren kişisel anlatılar üzerinden şekillenmektedir. Bu sergi, sanatçının belleği hem bireysel hem de duygusal bir alan olarak yeniden inşa ettiği ilk kamusal sunumudur.

Sergi 4 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilir. Ziyaret saatleri: 08.00-15.30