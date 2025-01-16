Birinci Ligde ikinci devrede zirve hedefinde olacak olan Hamitköy ara transfer döneminde, 2 Türkiyeli oyuncusunu da değiştirdi.

Forvete eski oyuncusu Uğur Uğur’u transfer eden Hamitköy, 2. Türkiyeli oyuncu tercihini ise merkez orta saha oyuncusundan yana kullandı. Hamitköy, Galatasaray U19 Takımında da forma giymiş olan Berkay Kalakcı’yı transfer etti.

Türkiye’nin futbol alt yapı eğitiminde en önemli kulüplerinden olan Altınordu’nun alt yapısından yetişen Berkay Kalakcı’nın transferi için özellikle teknik direktör Ahmet Sakallı yoğun çaba sarf etti.

Futbolcunun transferinde çok ısrarcı olan Ahmet Sakallı’nın girişimleriyle ülkeye gelen 26 yaşındaki Berkay Kalakcı, yarın kulüp başkanı Evren Mannaş ile bir araya gelerek resmi imzayı atacak.

Futbol hayatı profesyonel kulüplerde geçen Berkay Kalakcı, son olarak Türkiye 3. Lig ekibi Sultanbeyli Belediyespor’da forma giydi.