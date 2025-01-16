Lefkoşa Türk Belediyesi, yıllardır aydınlatmaları bulunmayan Anıttepe’nin girişini ışıklandırdı

Lefkoşa Türk Belediyesi, yıllardır güvenlik zafiyeti yaşanan ve adeta karanlığa mahkum edilen Anıttepe için duyarsız kalmadı ve Anıttepe’nin girişini ışıklandırdı.

LTB’nin bölgeye aydınlatma direklerini yerleştirmesiyle birlikte Anıttepe’nin ziyaretçi girişi aydınlığa kavuştu.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın bu yöndeki talebini geri çevirmeyen ve Devlet kurumlarının bugüne kadar yapmadığını gerçekleştiren LTB yönetimi ve ekipleri, takdir gördü.

Bilindiği üzere, liderimiz Dr. Küçük’ün kabrinin bulunduğu yer olan ve bugüne kadar aydınlatmaları bulunmayan Anıttepe’nin giriş bölümü, zifiri karanlıkta kalmasıyla ziyaretçilerin tepkisini çekiyordu.