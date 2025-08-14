Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 14.30 sıralarında, Hamitköy’deki plastik depo üretimi yapılan bir işyerinde, Veysal Hadim (E-43) depo üretim makinesindeki kalıbı değiştirmek için yaklaşık 3 metre yükseklikteki iskelenin üzerine çıktığı sırada makine kayarak iskeleyi devirdi.

Dengesini kaybeden Hadim, aşağıda bekleyen Hussamaldin Adil Hassabalbasoul Ali’nin (E-22) üzerine düştü.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Veysal Hadim’in omurgasında, Hussamaldin Adil Hassabalbasoul Ali’nin de sağ el işaret parmağında kırık teşhis edildi. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu olurken polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.