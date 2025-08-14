Polis basın bültenine göre, Girne’de, bugün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, Ü.A’nın (E-30) evinde arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahsın tasarrufunda 50 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulundu.

Gazimağusa’da ise, dün, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile İskele Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, A.T.(E-22) ve R.R’nin (K-24) evinde arama yapıldı. Aramalarda şahısların tasarruflarında, toplam 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazi bulundu.

Meselelerle ilgili şahıslar tutuklanırken, polisin soruşturması sürüyor.