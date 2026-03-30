Birinci Lig kulüplerinden Hamitköy’de teknik direktör Mehmet Karagil, görevinden istifa etme kararı aldı.

Mehmet Karagil, Aslanköy karşısında alınan yenilgi sonrasında görevinden istifa etme kararı alırken, kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Hamitköy’de çok karakterli bir futbolcu topluluğu ile çalıştım. Oyuncularım ve ekibimle bir aile gibi olduk. Yönetim kurulu da hep bizim yanımızda oldu. Ancak olmadı.

Takımın önünü açma ve yeni bir motivasyon sağlama adına, yardımcı antrenörüm Osman Kaya ile birlikte görevi bırakma kararı alıp, bu kararımızı oyuncularımıza ve yönetim kuruluna da aktardı. Hamitköy’e kalan maçlarında başarılar dilerim.”