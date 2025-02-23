Stadyum: K.Kaymaklı Şht Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Mustafa Torun, Yalçın Kabacıklı, Emirhan Yılmaz

Hamitköy: Raif, Altan (85.Dk Adem), Hasan Tulum, Salih Sakallı, Sinan (81.Dk David), Emre Uysal (85.Dk İlker), Uğur, Berkay, Mehmet Yapıcıel, Hasan Karahüseyin (63.Dk Mehmetali), Cuma

Maraş: Valentin, Ahmet Hellaç, Ömer, Serkan, Ayvaz, Ali Recaioğlu (85.Dk Mehmet Türkeş), Mustafa İnanç, Aras (65.Dk Emre Karaciğer), Yunus, Çağın (79.Dk Ahmet Alçıkaya), Osman (79.Dk Muzaffer)

Goller:10.Dk Mehmet Yapıcıel, 80.Dk Emre Uysal, 88.Dk Berkay (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 20. Hafta maçında Hamitköy ŞHSK, Maraş GSK’yı konuk etti.

Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy ŞHSK – Maraş GSK maçını Mustafa Çukur yönetti. Maça daha etkili başlayan Maraş olmasına rağmen gol Hamitköy’den geldi.

10.Dk : Hamitköy atağında Emre sağ kanatta topu ceza alanına kesti ve Mehmet Yapıcıel vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Maraş

23.Dk: Maraş atağında Ahmet Hellaç soldan topu ceza alanına ortaladı. Ayvaz’ın kafa vuruşunda kaleci Raif gole izin vermedi

35.Dk: Hamitköy atağında Hasan Karahüseyin’in sağdan ortasında Mehmet Yapıcıel’in kafa vuruşunda top kalecide kaldı

72: Hamitköy atağında Berkay soldan ceza alanına girdi ve pasını Uğur’a aktardı. Uğuru’un vuruşunda top yandan dışarıya gitti

80.Dk: Hamitköyde atağında Emre Uysal sol kanatta topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Maraş

87. Dk : Hamitköy atağında Berkay sağdan rakip ceza alanına girdi ve vuruşunda topu filelere gönderdi .Hamitköy 3-0 Maraş