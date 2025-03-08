Stadyum: Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Emir Turalı, Selim Kaynarca
Hamitköy: Raif, Altan, Mehmetali, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Uğur, Berkay, David, Emre Ateş, İlker, Cuma
Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Bülent, Fetin, Aziz, Sami, Tugay, Erhan, Ramazan, Arda, Ertan
Goller: 88.Dk (P) Uğur (Hamitköy)- 55.Dk Bülent (Mormenekşe)
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonunda 22. Hafta maçında Hamitköy ŞHSK, Mormenekşe GBSK’yı konuk etti.
Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynanan Hamitköy ŞHSK – Mormenekşe GBSK maçını Utku Hamamcıoğlu yönetti. Maçın ilk devresi düşük tempoda geçerken, 2 takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Devre 0 – 0 sona erdi.
İkinci devreye hızlı başlayan Mormenekşe’de kazanılan duran topta Bülent Tur golü attı. 0 – 1 Son bölümde beraberlik için yüklenen Hamitköy’de Altan’a yapılan hareketten kazanılan penaltı vuruşunu Uğur gole çevirdi. 1 – 1
Bu dakikadan sonra Hamitköy Berkay ile 2 pozisyonu değerlendiremeyince maç 1 – 1 sona erdi.
Bu skor sonrası Mormenekşe puanını 48 yaparken, Hamitköy puanını 34 yaparak 7. sırada kaldı.