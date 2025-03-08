Stat: Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı

Hakemler: Tufan Çerçioğlu, Mehmet Volkan Çelik

Yeniboğaziçi: Emre, Berat, Fevzi, Ali, İsmail, Hasan, Mustafa(Hüseyin), Ramadan(Ertan), Kenan(Enes), İbrahim(Ada), Serhat

Vadili: İlhan, Nasuh, Umut, Mehmet Yardımcı, Cemal, Osman, Ali, Sezer, Emre, Uvanç, Kutay

Goller: 17' Ramadan (p), 85' Kenan (Yeniboğaziçi)

Kırmızı Kart:19' Umut (Vadili)

Aksa 1. Ligin 22. Haftasının önemli karşılaşmalarından biri olan Yeniboğaziçi ile Vadili karşılaşmasının galibi ev sahibi Yeniboğaziçi oldu.

Yeniboğaziçi’nin direk yükselme ve play-off hedefi Vadili’nin ise direk düşme hattından uzaklaşma hedefi doğrultusunda sahaya çıktığı karşılaşmayı Tufan Çerçioğlu yönetti.

Maç boyunca Yeniboğaziçi takımının birçok pozisyonu cömertçe harcadığı Vadili takımının ise kontra ataklarla gol aradığı maçın ilk devresinin 16. Dakikasında Yeniboğaziçi atağında Serhat’ın Vadili ceza sahası içinde düşürülmesine hakem penaltı verdi. Penaltıyı kullanan Ramadan golü atarak Yeniboğaziçi’ni 1- 0 öne geçirdi. Bu golün ardından Vadili’den Umut Menteş hakeme itirazları sonrasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk devrenin geriye kalan dakikalarında Yeniboğaziçi birkaç gol pozisyonu bulsa da bunları gole çeviremedi.

İkinci devreye yine atak başlayan Yeniboğaziçi takımı birçok gol pozisyonu bulurken, Vadili kalecisi İlhan kalesinde adeta devleşerek farkın açılmasına izin vermedi.

Karşılaşmanın 85’inci dakikasında ise Yeniboğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Serhat hızla Vadili ceza sahasına girerek yaptığı ortada arka direkte Kenan topa ayak koyarak ağlara gönderdi ve skor 2 – 0 oldu. Geriye kalan dakikalarda ise başka gol olmadı.

Bu skorun ardından Yeniboğaziçi 39. Puanla averajla 4. sıraya yükselirken, Vadili, 14 puanla 15. Sırada kaldı.