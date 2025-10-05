Stadyum: Kaplıca Emre Genç Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Atlar, Nurhan Kutlugün

Kaplıca: Yusuf, Soner, Eray, Aras, Ekrem, İbrahim Halil, Dursun, Rifat, Ahmet Havutçu, Aziz, Mustafa Enes

Hamitköy: Hasan, Cemre, İsmail, İbrahim Kaba, Eran, Sinan, Emre Uysal, Berkay, Mustafa Sevim, Salih, Taner

Gol: 51.Dk Soner (K.K) (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 3. hafta maçında Kaplıca Karadeniz 61 – Hamitköy karşı karşıya geldi.

Ülkenin en güzel manzaralı stadı olan Emre Genç Stadının kötü zemininde oynanan Kaplıca Karadeniz 61 – Hamitköy maçını Mustafa Öztugay yönetti. Maça Kaplıca Karadeniz 61 baskılı başlasa da ilerleyen bölümde Hamitköy oyunun kontrolünü sağladı. İlk devrede gol sesi çıkmadı.

İkinci devreye etkili başlayan Hamitköy’in atağında ceza alanı içerisinde son olarak Kaplıca Karadeniz 61 savunmacısı Soner’e çarpan top ağlara gidince Hamitköy 1 – 0 öne geçti. Golden sonra Hamitköylüler sevinirken, santra yapan Kaplıca Karadeniz 61liler boş kaleye golü attı. Ancak, Mustafa Öztugay, 4. hakem Zekai Töre’nin uyarısıyla golü geçersiz saydı.

Golden sonra Kaplıca Karadeniz 61, baskıyı artırıp pozisyonlar bulsa da bunları değerlendiremedi. Hamitköy ise kontra ataklarda az da olsa pozisyon üretti. Son anlarda ise kaleci Hasan ve savunmanın dikkatli oyunuyla Hamitköy, 0 – 1’lik skoru koruyup, deplasmandan 3 puanla döndü.

(Foto: Richard BEALE)