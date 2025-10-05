AKSA Süper Lig’in 2. haftasında Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan mücadelede Alsancak Yeşilova ile Esentepe arasında gol düellosu yaşandı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Esentepe, 23. dakikada Benjamin Bieleu ile öne geçti. Bu gole 35. dakikada Mehmet Fatih Parlak ile yanıt veren Yeşilova, 42. dakikada Sulyman Olamilekan’ın golüne engel olamadı ve Esentepe devreye 2-1 üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Yeşilova, 62. dakikada Eyyüp Öztep ile skoru 2-2 yaptı. 82. dakikada Cemal Yaşinses sahneye çıkarak Yeşilova’yı öne geçirdi 3-2. Ancak uzatma anlarında Emre Mutlu’nun golüyle Esentepe puanı kurtardı 3-3. Bu sonuçla her iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı. Alsancak Yeşilova puanını 5’e çıkarırken Esentepe de 4 puana yükseldi.

