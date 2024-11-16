Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 5. maçında Kayseri'de Galler'i konuk etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan kritik mücadele, golsüz tamamlandı.

87. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesi sonrası A Milli Takımımız, penaltı kazandı. 89. dakikada penaltı atışını kullanan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı ve Ay-yıldızlılar öne geçme şansını kullanamadı.

Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Milliler, liderliğini korurken A Ligi biletini son maça bıraktı. Galler ise puanını 9'a çıkardı ve liderlik şansını son haftaya bıraktı.

İki takım arasında Galler'de oynanan grubun ilk maçı da 0-0 sona erdi.

İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yenmişti.

Galler ise Karadağ'ı 2-1 mağlup ederken deplasmanda İzlanda ile 2-2 berabere kaldı. Galler gruptaki son maçında sahasında Karadağ'ı 1-0 yendi.

Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne çıkmak için play-off oynamayı ise son maçlar öncesi garantiledi. A Milliler, son grup maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Galler ise İzlanda ile kozlarını paylaşacak.

Bu arada grubumuzdaki diğer maçta İzlanda, Karadağ'ı deplasmanda 2-0 yendi. Karadağ, yine puanla tanışmazken İzlanda, puanını 7'ye çıkardı.

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