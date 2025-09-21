Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Yusuf Bakar, Güneş Demir

TOL: Hüseyin, Can, Hasan Yanaroğlu, İbrahim Kunur, Ali Avcısoyu, Mahmut, Cevdet, Ramazan, Mustafa Ercan, Mehmet Uçar, İsmet

Hamitköy: Hasan Demiryege, Salih Adakan, İbrahim Kaba, Emre Uysal, Cemre, Eran, Sinan, Ersan, İsmail, Berkay, Mustafa Sevim

Goller: 90.Dk Mehmet Kuşçu (TOL)- 10 ve 77.Dk Mustafa Sevim, 35. Dk Sinan (Hamitköy)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 1. hafta maçları bugün başladı.

AKSA 1. Ligde, 1. hafta maçında Türk Ocağı Limasol, Hamitköy’ü konuk etti. Mete Adanır Stadında oynanan Türk Ocağı Limasol – Hamitköy maçını Hüseyin Eyyüpler yönetti.

Türk Ocağı Limasol’un ilk 5 dakikadaki baskısını atlatan Hamitköy, ataklarına başlarken, 7. Dakikada golcüsü Mustafa ile 1 – 0 öne geçti.

1 – 0’dan sonra da ataklarını sürdüren Hamitköy’de 35. dakikada defansa yaptığı presin karşılığını alan Sinan, kaleci ile karşıya kaldığı pozisyonda golünü attı. 0 – 2

İkinci devreye değişikliklerle başlayan Türk Ocağı, rakibinin üzerine yoğun bir baskı kurarken, Hamitköy alanları iyi daraltarak rakibine pozisyon vermedi.

Son çeyrekte baskıyı atlatan Hamitköy’ün kontra atağında Emre Uysal’ın harika ara pasına hareketlenen Mustafa Sevim, kaleciyi de geçip 77. dakikada skoru 0 – 3 yaptı.

90. dakikada Ali Avcısoyu’nun köşe vuruşunda ortasında, arka direkte topa iyi yükselen Mehmet Kuşçu’nun kafası skoru belirledi. 1 – 3