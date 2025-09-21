AKSA SÜPER LİG

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4

Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1

Karşıyaka SK – Esentepe : 2 – 3

Mormenekşe– Mağusa Türk Gücü: 3 – 2

C. B Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:2 – 2

Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova: 4 – 5

Lefke TSK – Mesarya SK: 2 – 1

Kanaryanın kan kaybı sürüyor
Yenicami AK – Gönyeli SK (Turgay Misk)

AKSA 1. LİG

Binatlı YSK – Aslanköy GSD: 1 – 1

Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2

Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale: 3 – 0

Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK: 1 – 3

Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 1

Düzkaya KOSK – Değirmenlik: 0 – 0

L. Gençler Birliği SK – Lapta: 0 – 1

Maraş GSK – Yalova SK: 2 – 1