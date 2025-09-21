AKSA SÜPER LİG
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 5 – 4
Dumlupınar TSK – Yeniboğaziçi: 2 – 1
Karşıyaka SK – Esentepe : 2 – 3
Mormenekşe– Mağusa Türk Gücü: 3 – 2
C. B Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:2 – 2
Cihangir GSK – Alsancak Yeşilova: 4 – 5
Lefke TSK – Mesarya SK: 2 – 1
BUGÜN
Yenicami AK – Gönyeli SK (Turgay Misk)
AKSA 1. LİG
Binatlı YSK – Aslanköy GSD: 1 – 1
Kaplıca Karadeniz 61 – M. Hacıali Yılmazköy: 1 – 2
Atoll Kozanköy KSK – Serveroğlu Geçitkale: 3 – 0
Türk Ocağı Limasol – Hamitköy ŞHSK: 1 – 3
Göçmenköy İYSK – Baf Ülkü Yurdu: 0 – 1
Düzkaya KOSK – Değirmenlik: 0 – 0
L. Gençler Birliği SK – Lapta: 0 – 1
Maraş GSK – Yalova SK: 2 – 1