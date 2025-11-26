Süper Lig ekibi Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü’nde Metin Menekşeli başkanlığındaki yönetim kurulu basın açıklaması yayınlayarak, aleyhlerine yapılan hakem hatalarına dikkat çekti.

Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün basın açıklaması şöyle:

“Uzun yıllardan sonra bu yıl yeniden mücadele ettiğimiz Süper Ligde yer almak camiamız için çok önemli bir durumdur. Ama daha da önemli olan bulunduğumuz ligde başarılı olmak ve Süper Ligde Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak uzun yıllar mücadele etmektir. Sezon başında başkanımız Metin Menekşeli’nin büyük çaba ve gayretleriyle, yönetim kurulumuz ve camiamızın destekleriyle Süper Ligde mücadele edecek bir kadro yapılanması oluşturduk. Teknik direktörümüz Ahmet Ogan ve ekibinin azimli çalışmaları ile sezona çok iyi hazırlandık. Takdir edersiniz ki Süper Lig gibi bir platformda mücadele etmek çok ciddi çaba ve maddi güç gerektirir. Bizler bu çabayı gösterip mücadele etmeyi ve başarılı olmaya çalışırken başta hakem camiası olmak üzere tüm futbol paydaşlarından tek isteğimiz adil olup emeğe saygı duymalarını istemek oldu. Fakat ne yazıktır ki ligin başından beridir oynadığımız maçlarda aleyhimize verilen yanlış kararlar bizim bunca zamandır gösterdiğimiz tüm emeklerin adeta elimizden alınmasına sebep oldu. , Ligin başında iyi niyetli düşünüp yapılan hataları insanı bir hata olarak görsek de bu hatalar çoğaldıkça bizim canımızı daha fazla yakmaya başladığını anladık. Aşağıda örneklerini verdiğimiz hataları okuyan herkesin bu hataların art niyetli olduğunu anlaması hiçten bile değildir. Sezon başından beridir aleyhimize verilen ve puan kayıplarına sebep olan hataları şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Ligin 4. haftasında deplasmanda oynadığımız Gönyeli maçında verilmeyen penaltımız ve rakibin bulduğu golden önce defans oyuncumuza yapılan net faul,

2-Ligin 5. haftasında kendi sahamızda oynadığımız Yeniboğaziçi maçında verilmeyen penaltımız,

3-Ligin 6. haftasında deplasmanda oynadığımız Mesarya maçında orta hakem Fehim Dayı’nın gözü önünde rakip futbolcu tarafından futbolcumuz Emre Özsin’e atılan yumruk ve bu hareketin hakem tarafından görmezden gelinmesi,

4-Ligin 7. haftasında kendi sahamızda oynanan Lefke maçında defans oyuncumuz Amoah’a yapılan sert ve kasti faule maçın 4. hakeminin uyarısına rağmen maçın orta hakemi Şakir Azizoğlu’nun kırmızı kart göstermemesi,

5-Ligin 9. haftasında kendi sahamızda oynadığımız Yenicami maçında kaptanımız Ertan Bulut’un rakibe hiç temas etmemesine rağmen aleyhimize verilen penaltı kararı,

6-Ligin 10. Haftasında deplasmanda oynadığımız ve başa baş giden Gençlik Gücü maçında oyuncumuz Mustafa Menekşeli’ye ceza sahası önünde rakip oyuncu tarafından yapılan net faulün es geçilmesi, maçın 40.dakikasında maç 1 – 1 devam ederken oyuncumuz Fanta Diarra’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı %100 gol pozisyonunda hiç alakasız yere off – side kararı verilmiş ve ilk devre soyunma odasına 2 – 1 önde gitmemiz engellenmiştir. Yine maçın 60. Dakikasında