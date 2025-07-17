Gönyeli'de meydana gelen Kanunsuz Uyuşturucu Madde tasarrufu ve Hamileliğin sonlandırılması suçlarından tutuklanan Ukrayna uyruklu Anastasia Andrılasheva mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 7 Haziran 2025 tarihinde karın ağrısı şikayeti ile Lefkoşa Devlet Hastanesine başvurduğunu söyledi. Polis memuru, zanlının doktora 3 haftalık hamile olduğu sırada hamileliğini sonlandırmak amacıyla 25 Mayıs’ta ilaç içtiğini söylediğini aktardı.

Polis, zanlının doktor muayenesinden geçirildiğini, hamileliğinin kısmen sonlandığının belirlendiğini, ileri tetkikler için 13 Haziran tarihinde iki tüp kan örneği alınarak Devlet Kimya Laboratuvarına gönderildiğini söyledi. Polis, 20 Haziran’da elde edilen raporda zanlının kanında kokain türü uyuşturucu madde ile hintkeneviri bulgusuna rastlandığını belirtti. Polis, zanlı hakkında 9 Temmuz tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden tutuklama emri temin edildiğini belirtti. Zanlının 15 Temmuz tarihinde tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Altıoğlu zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, hafta bir gün ıspat-ı vücut yapmasına 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.