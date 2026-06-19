YKS nedeniyle meydanlara dev ekranlarda milli maç yayını yapılmayacak

Yarın milli maç ve YKS heyecanı var.

İçişleri Bakanlığı ve valilikten tarafından tedbirler tek tek sıralanırken yeni uyarı geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bakanlıktan valilere "toplu konut bölgelerine yakın alanlarda ses yükseltici sistemler aracılığıyla açık havada dev ekranlar kurularak maç izlenmesine yönelik faaliyetlerin kontrollü şekilde yapılmasını teminen belediyelerle işbirliği" önerildi.

İZMİR

Önerinin ardından birçok ilde canlı yayınlar iptal edilmeye başlanırken İzmir Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Valiliği ilgili kurumlara gönderdiği yazıyla, adayların ve görevlilerin zamanında sınav binalarına ulaşımlarının sağlanmasının önemine dikkat çekti ve sınav binalarının bulunduğu bölgelerde konser, sosyal etkinlikler, bakım onarım çalışması gibi nedenlerle çevre ve gürültü kirliliğine meydan verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Alınan bu önlemler nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 20 Haziran günü saat 06.00'da Türkiye ve Paraguay milli futbol takımları arasında oynanacak karşılaşma için planladığı Bornova, Konak, Karşıyaka ve Buca'da dev ekrandan maç yayını etkinliği iptal edildi.

UŞAK

Uşak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Atapark'ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu.

SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir." denildi.

DENİZLİ

Maç yayınını iptal eden şehirlerden biri de Denizli oldu.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "A Milli Futbol Takımımızın oynayacağı Dünya Kupası müsabakası, sınav öncesidne oluşabilecek gürültü ve trafik yoğunluğunu önlemek adına dev ekranlarımızdan yayınlanmayacaktır." ifadeleri yer aldı.

KONYA

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da sosyal medya hesabından yeni alınan kararı "Yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay karşılaşmasını evlerimizden izleyeceğiz." diyerek duyurdu.

"Aynı sabah YKS’ye girecek evlatlarımızın uykusunu, sınav merkezlerine ulaşımını ve sınav öncesi planlarını olumsuz etkilememek için böyle bir karar aldık." ifadelerini kullanan Altay, şöyle devam etti:

"Maçın başlangıç saati çocuklarımızın uyku vaktine, maç sonrası ise sınav yolculuğuna denk geliyor. Aman dikkat! Galibiyet sevincimizi korna çalmadan ve konvoy oluşturmadan yaşayalım."

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde de canlı maç yayını yapılmayacak.

Odunpazarı Belediyesi'nden yapılan açıklamada "20 Haziran Cumartesi günü Kanlıkavak’ta gerçekleştirmeyi planladığımız Türkiye - Paraguay maç yayını, vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda ve YKS’ye girecek gençlerimizin sınav sürecine destek olmak amacıyla iptal edilmiştir." denildi.

TOKAT TALAS

Talas Belediyesi de Türkiye-Paraguay karşılaşması için hazırlıkları yapılan dev ekran organizasyonu, sınava girecek öğrencilerin dikkatini dağıtabilecek her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal etti.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, gençlerin emeklerinin ve hayallerinin her şeyden önemli olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi;

“20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçı yayını, YKS’ye girecek üniversite adaylarının dikkatini dağıtacak her türlü ortamdan kaçınma hassasiyeti nedeniyle iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurur, adaylara başarılar dileriz.”

YKS TEDBİRLERİ

Bakan Çiftçi, YKS'ye yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Sınav merkezlerinin sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle (ring halinde) kontrol edileceğini dile getiren Bakan Çiftçi, "Sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerimiz ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirilecek; sınava geç kalma riski bulunan adaylarımıza gerekli destek sağlanacaktır." dedi.

Organize kopya girişimleri ile sınav düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da istihbari, teknik ve önleyici tedbirlerin en üst seviyede uygulanacağını duyuran Çiftçi, "Sınav evraklarının nakli boyunca güvenlik kesintisiz olarak sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, kimlik kartını kaybeden adayların da mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçelerdeki 355 nüfus müdürlüğünün 20 Haziran Cumartesi günü 07.00-17.00 ile 21 Haziran Pazar günü 07.00-15.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edeceğini duyuran Bakan Çiftçi, "Evlatlarımızın yıllardır verdikleri emeğin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için hiçbir aksaklığa müsaade etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

Maç yarın saat 06.00'da Kaliforniya eyaletine bağlı San Jose kentinde gerçekleşecek.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda 14 Haziran Pazar günü Avustralya'yla oynadığı ilk maçı meydanlarda onbinler birlikte izlemişti.