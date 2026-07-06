Ankara’da 7-8 Temmuz’da yapılacak NATO Zirvesi’nin perde arkasındaki en kritik gelişme, liderlerin vereceği siyasi mesajlardan çok daha kalıcı bir stratejik dönüşüme işaret ediyor.

Türkiye, NATO’nun yeni güvenlik mimarisinde güney kanadının en önemli ülkelerinden biri haline geliyor. Adana’daki 6. Kolordu Komutanlığı bünyesinde NATO Çok Uluslu Kolordu Karargâhı (MNC-TUR) kurulması için çalışmalar devam ediyor. TC Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı Adana Çok Uluslu Kolordu Karargâhı, yalnızca yeni bir askeri birlik değil; NATO’nun Güney Kanadı’nın komuta ve planlama üssü olma iddiasını taşıyor.

Güney'de yayımlanan haftalık Simerini, Türkiye’nin, “Kıbrıs sorununun çözümünden önce veya sonra Kıbrıs da dahil Doğu Akdeniz Bölgesi'ni Adana’daki çok uluslu NATO karargahının operasyonel kontrolü altına sokmak istediğini, onaylanması halinde böyle bir karargahın çok uluslu olsa bile Türk komutası altında bulunacağını yazdı.

Gazete analiz haberini “AB’nin Mavi Vatan’a Arka Çıkmasıyla Kıbrıs NATO Aracılığıyla Türkiye’nin Eline Düşüyor… Adana’da Türk Karargahı Onaylanırsa Güvenlik ve Kıbrıs Sorunu Alaşağı” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Türkiye’nin, İstanbul’da da benzer bir karargah oluşturmak istediğini yazan gazete, biri İstanbul’da, biri halihazırda var olan İzmir’de ve biri de Adana’da olacak bu karargahlarla Doğu Akdeniz’i ve Orta Doğu’nun ötesini kapsamakta olduğunu yazdı.

Biri halihazırda İzmir’de faaliyette olan karargahlardan İstanbul ve Adana’da da oluşturulmak istendiği, bu iki nokta harita üzerine yerleştirildiğinde Türkiye içerisindeki karargahın NATO üzerinden Mavi Vatan alanını kapsadığının görüldüğüne dikkat çeken gazete, bu meselenin Kıbrıs sorunundaki durumu ve genel Türk-Yunan ilişkilerini karmaşıklaştırdığını öne sürdü.

Gazete mevcut şartlar altında Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü"ne konuşlanacak ABD ve diğer Avrupa güçleri olan müttefikleri, İran’la olan gibi bir kriz olması ve NATO’nun katılması durumunda Güney Kıbrıs’ın nasıl davranacağını sorguladı.

Gazete bugün RMMO’da olan hava üssünün komutasını Adana’daki çok uluslu NATO karargahı aracılığıyla Türkiye’ye mi vereceğini, yoksa bunun dışında mı kalacağını sordu. Dışında kalsa bile ABD’nin ve diğer güçlerin hava üssü ve diğer hava ve deniz limanlarındaki faaliyetlerine izin verip vermeyeceğini sorguladı.

Ankara’da 7-8 Temmuz’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinde Türkiye’nin, Adana’da Türk komutası altında bir çok uluslu karargah kurulmasına onay almaya çalışacağını belirten gazete, AB’nin de bunda bir sorun görmüyor göründüğüne dikkat çekti. Kaja Callas’ın geçen çarşamba günü Ankara’da yaptığı temaslar sonrasında yaptığı “Türkiye güvenlik, göç ve enerji konularında ortağımızdır.” açıklamasına yer verdi. Ankara’da temaslarda bulunan diğer AB yetkililerinin de benzer açıklamalarda bulunduğuna işaret etti.