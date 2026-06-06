Maliye Bakanlığı, 2026 yılında ardı ardına aldığı iç borçlara dün 4 milyar 652 milyon daha ekledi. KKTC Merkez Bankası’nın 4 Haziran’da sonuçlandırdığı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS/Hazine bonosu ihracı) ihalelerinde Türk Lirası, ABD Doları ve İngiliz Sterlini cinsinden yüksek meblağlı yeni borçlara imza atıldı.

Merkez Bankası’nın yaptığı duyuruya göre açılan DİBS ihalelerinde; 3 milyar 470 milyon Türk Lirası; 7 milyon dolar ve 14 milyon sterlin değerinde hazine bonusu ihraç edildi.

5 Haziran tarihli resmi döviz alış kurlarına göre dolar ihalesinin karşılığı 321 milyon 160 bin lirayı; sterlin ihalesinin karşılığı da 861 milyon 700 bin lirayı aşıyor.

Hazine bonosu ihracı ihalelerinde Türk Lirası için konulan 3 milyar liralık borçlanma hedefine 4 milyar 740 milyon liralık teklife gelirken, bunun 3 milyar 740 milyon liralık kısmı kabul edildi. 7 milyon aranan dolar ihalesi için 12 milyon dolarlık; 15 milyon aranan sterlin ihalesi için ise 14 milyon sterlinlik teklifler geldi.

Yeni ihalelerle birlikte, 9 Ocak ile 4 Haziran arasındaki sürede Hazine için 27’nci kez borçlanmaya gidilirken, alınan iç borcun toplamı 38 milyar lirayı aştı.

KKTC Bakanlar Kurulu 7 Ocak ve 22 Nisan’da “Devletin mali yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olanak sağlamak amacıyla”, 2026 bütçe olanakları dahilinde 6’şar milyar TL borçlanma kararı almış, bu konuda Maliye Bakanlığı’nı yetkili kılmıştı. Ancak, daha 6 ay dolmadan alınan borçlar geçen yılın borçlanmalarını geçti. 2025’te Hazine için açılan 39 iç borç ihalesinde 33,9 milyar lira sağlanmıştı.