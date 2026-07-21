Başbakan Ünal Üstel, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de bulunan İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ali Asgar Mohammadi Sijani ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile İslam İş birliği Teşkilatına üye ülkelerle arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, parlamentolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak meselelerde dayanışmanın artırılması ve Kıbrıs Türk halkının haklı davasının uluslararası platformlarda daha etkin şekilde anlatılması konuları ele alındı.

Başbakan Ünal Üstel, Büyükelçi Sijani ve beraberindeki heyeti ülkede ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ziyaretin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'na denk gelmesinin ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir kararlılıkla sürdürdüğü egemenlik mücadelesine dikkat çeken Üstel, Rum tarafının adadaki iki halk ve iki devlet gerçeğini hala görmezden geldiğini belirtti.

Üstel, "Anavatan Türkiye'nin tam ve sarsılmaz desteğiyle, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz tescil edilmeden herhangi bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Bu duruşumuz nettir ve değişmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Hükümet olarak Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İş birliği Teşkilatı ve diğer dost ülkelerle ilişkileri her geçen gün daha da güçlendirdiklerini dile getiren Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesine verilen uluslararası desteğin artmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

İslam ülkeleriyle kurulacak güçlü diyalog ve parlamentolar arasında geliştirilecek iş birliklerinin hem halklar arasındaki kardeşliği pekiştireceğini hem de KKTC'nin uluslararası görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağını belirten Üstel, dost ve kardeş ülkelerin desteğinin Kıbrıs Türk halkı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, ziyaretlerinden dolayı Büyükelçi Ali Asgar Mohammadi Sijani ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini temenni etti.