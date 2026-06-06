Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılının mayıs ayı tüketici enflasyonunu açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,71 olurken, yıllık yüzde 32,61 olarak açıklandı.

TÜFE'deki (2025=100) değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış olarak gerçekleşti.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 34,86 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34,86 artış, ulaştırmada yüzde 34,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,60, ulaştırmada 5,63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,07 yüzde puan oldu.

Enag’a Göre Enflasyon %2,16

Akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) mayıs 2026 döneminde %2,16 oranında artış gösterdiğini açıkladı.

ENAG tarafından E-TÜFE'nin son 12 aylık artış oranı ise %53,13 olarak hesaplandı.