Erol Erbay konuyla ilgili açıklamasında, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin akademik ve ahlaki değerleri harmanlayan eğitim anlayışı sayesinde sadece ülke içinde değil, uluslararası alanda da dikkat çeken bir konuma ulaştığını ifade etti.

Erbay, okulun adanın dört bir yanından geniş bir öğrenci kitlesine hitap ettiğini belirterek, her yeni öğretim yılı kayıt dönemlerinde büyük bir taleple karşılaştıklarını ancak farklı bölgelerde yaşayan öğrencilerin ulaşım sorunları nedeniyle bu imkândan yararlanamadığı dile getirdi.

Bu durumun Gazimağusa bölgesinde yeni bir ilahiyat koleji açılmasını gerekli kıldığını kaydeden Erbay, yeni okulun hem bölge halkının eğitim ihtiyacını karşılayacağı, hem de öğretmen istihdamına katkı sağlayacağını kaydetti.

- “Dışlayıcı ve kutuplaştırıcı açıklamaları reddediyoruz”

Erol Erbay, eğitimde birliğin, sevgi ve ortak değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, bazı sendika temsilcilerinin ilahiyat kolejine ilişkin “dışlayıcı ve kutuplaştırıcı” açıklamalarını reddettikleri belirtti. Erbay, din ve vicdan özgürlüğünü temel alan, yapıcı ve kapsayıcı bir eğitim anlayışını savunmaya devam edeceklerini kaydetti.