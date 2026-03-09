Dışişleri Bakanlığı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu Eş Üyesi ve Anadolu Ajansı Lefkoşa Temsilciliği kameramanı Ali Ruhluel’e yönelik Güney Kıbrıs’ta sergilenen ayrımcı ve keyfi tutumu “şiddetle” kınayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

-“Basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahale”

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Limasol’da diğer ülke mensubu gazetecilerle aynı noktada mesleğini icra ederken, Ali Ruhluel’in hiçbir somut gerekçe gösterilmeksizin Rum polisi tarafından alıkonulması ve iki saat boyunca sorgulanması, basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir” denildi.

Rum, Yunan ve İngiliz gazeteciler aynı bölgede görevlerini özgürce sürdürürken, etnik kimliğinden dolayı Türk gazetecinin hedef alınması, özgürlüğünden alıkonulmasının “kabul edilemez” bir ayrımcılık ve çifte standart olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hakikati arayan bir gazeteciye yönelik hukuk dışı bir tavır sergileyen Rum yönetimini, keyfi ve ayrımcı davranışlardan vazgeçmeye, evrensel hukuk kurallarına ve basın özgürlüğüne saygı duymaya davet ediyoruz.”