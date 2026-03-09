Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite gündeminde bulunan “Mücahitlerin Tazmini ile Gazilerin Hak ve Menfaatlerinin Belirlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele alarak oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

UBP Milletvekili Sunat Atun başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan katıldı.