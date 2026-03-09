F-16’lar bu sabah saat 09.30 itibarıyla mühimmatlı ve olası operasyona hazır şekilde yeni Ercan Havalimanı’na iniş yaptı.

1773043781044Ercan Ti̇m (8)

Uçakların KKTC'ye ulaşmasını çok sayıda basın mensubu takip etti.

1773043781043Ercan Ti̇m (7)

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin artırılmasına yönelik yapılan kademeli planlamalar çerçevesinde 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin bugünden itibaren Ercan Havaalanı’na konuşlandırıldığını duyurdu.

1773043781043Ercan Ti̇m (6)

MSB’nin açıklamasında, ​gelişmelere göre yapılacak değerlendirmelerde ihtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edileceği de belirtildi.

Türkiye'den KKTC'ye 6 F-16
Türkiye'den KKTC'ye 6 F-16
İçeriği Görüntüle

1773043781022Ercan Ti̇m (1)

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 10’uncu gününde devam ederken, üslerin varlığının Kıbrıs için de risk oluşturduğu endişesi dile getiriliyor.

1773043781045Ercan Ti̇m (11)