Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu yeterlik, yarışma ve terfi sınavlarına yönelik Kamu Görevlileri Yasası eğitimi verecek.

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre, sendika binasında 3-10-17-24 Haziran tarihlerinde, 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek eğitim ücretsiz ve sendikaya üyesi olmayanlara da açık olacak.

Açıklamada, kamuya girişte ve terfi sınavlarında sorulan Kamu Görevlileri Yasası’na yönelik eğitimin, hem yasal hak ve yükümlülüklerin bilinmesine vesile olacağı, hem de sınavlarda başarı getireceği kaydedildi.

Yasama Uzmanı Nazen Şansal tarafından verilecek eğitimin, haziran ayı boyunca salı akşamları iki saatlik dersler halinde gerçekleşeceği ve toplam 8 saat süreceği ifade edilen açıklamada, eğitime katılmak isteyenlerin en geç 30 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar 0 533 825 08 25 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırması gerektiği ve kontenjanın dolması halinde önceliğin HAKSEN üyelerine verileceği belirtildi.