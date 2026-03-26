Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bugün düzenlediği basın toplantısında belediyenin son 3 yılda gerçekleştirdiği çalışmalar, mali yapı, devam eden projeler ve gelecek hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Video gösterimiyle başlayan toplantıda, belediyenin hizmet alanlarına ilişkin detaylı veriler paylaşılırken, sunumun ardından Başkan Uluçay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Toplantıda Gazimağusa Belediyesi’nin altyapıdan sosyal hizmetlere, dijital dönüşümden kültürel mirasa kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalar kamuoyuna aktarıldı.

MALİ YAPI GÜÇLENDİ, BORÇLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Başkan Uluçay, göreve geldikleri 2022 yılında belediyenin ciddi mali zorluklar yaşadığını ancak geçen süreçte önemli bir toparlanma sağlandığını belirtti. İlk yılın borçların karşılanması için ciddi bir pazarlık süreci ile geçtiğini ifade eden Uluçay, mali yapının güçlenerek sadece 2025 yılı içerisinde toplam 307 milyon 300 bin TL’lik yatırım ve hizmet ihalesine çıkıldığını açıkladı.

Tahsilat oranlarının bazı kalemlerde yüzde 83’ün üzerine çıktığını belirten Uluçay, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa’nın belediyelerin mali yapısını güçlendirdiğini düşündüğünü ifade ederek Gazimağusa Belediyesi’nin “sağlıklı ve sürdürülebilir” bir noktaya ulaştığını vurguladı.

ALTYAPI VE ASFALTTA BÜYÜK YATIRIM

Sunumda altyapı ve yol çalışmaları öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Toplamda 100 milyon TL’nin üzerinde asfalt bütçesi ile 3 etaplı yol yenileme çalışması yürütüldüğü belirtilirken, 1. etabın Çanakkale bölgesinde tamamlandığı, 2. etabın 7 mahallede devam ettiği, 3. etap için ihale hazırlıklarının sürdüğü belirtildi.

İçme suyu altyapısında ise 19 bin metrenin üzerinde yeni hat döşendiği, yüzlerce arızanın giderildiği ve sistemin dijital altyapı ile güçlendirildiği açıklandı.

SU KRİZİNE 3 AŞAMALI PLAN

Kentte yaşanan su kesintilerine karşı hazırlanan kriz planını da paylaşan Başkan Uluçay, 10 bin metreküplük yeni su deposu, deniz suyu arıtma tesisi projesi, şehre alternatif su hattı

çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti.

SOSYAL BELEDİYECİLİKTE ÖNEMLİ ARTIŞ

Sosyal Destek Hizmetleri kapsamında, 3.300 aktif üyeye ulaşan “İkinci Bahar Yaşam Kulübü” 27 binin üzerinde sıcak yemek dağıtımı, evde sağlık ve pansuman hizmetleri, diyaliz hastalarına ücretsiz ulaşım, psikolojik ve medikal destek hizmetleri

gibi birçok hizmetin sürdürüldüğü açıklandı.

Ayrıca Engelsiz Yaşam Atölyesi ve ŞÖDAM aracılığıyla sosyal kapsayıcılığın artırıldığı vurgulandı.

DİJİTALLEŞME VE AKILLI BELEDİYECİLİK

Bilgi işlem alanında yapılan çalışmalar kapsamında, QR kodlu ödeme sistemi, online tahsilat ve banka entegrasyonu, coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), dijital şikayet yönetimi, akıllı sayaç ve veri sistemleri hayata geçirilerek belediye hizmetlerinde hız ve şeffaflık sağlandı.

TOPLU TAŞIMA VE KENT YAŞAMI

Esnek toplu taşıma sistemi kapsamında verilerin Google Haritalar’a entegre edilmesiyle KKTC’de bir ilk gerçekleştirildiği belirtilirken, 5 binden fazla yolcunun sistemden faydalandığı açıklandı.

Plajlar, kültürel etkinlikler, eğitim merkezleri ve gençlik projeleriyle kentin sosyal yaşamının da güçlendirildiği ifade edildi.

KÜLTÜREL MİRAS VE TURİZM HAMLESİ

Suriçi’nde yürütülen çalışmalar kapsamında, tarihi yapılar restore edilerek ziyarete açıldı,

turizm çalışma grubu oluşturuldu, sürdürülebilir kalkınma planı hazırlandı.

Hedefin Gazimağusa’yı dört mevsim yaşayan uluslararası bir turizm kenti haline getirmek olduğu belirtildi.

GELECEK PROJELERİ AÇIKLANDI

2026–2030 dönemine yönelik projeler arasında, Tuzla Olimpik Parkı, Ayluga Doğal Yaşam Parkı, Maraş bölgesine yeni yaşam alanları, MAGEM kapasite artırımı gibi projeler yer aldı.

BASIN MENSUPLARININ SORULARI YANITLANDI

Toplantının soru-cevap bölümünde Başkan Uluçay, belediyelerin birleştirilmesinin olumlu etkiler yarattığını, toplu taşıma projesine destek vermeye hazır olduklarını, Laguna Apartmanları ile ilgili sürecin teknik çalışmalarla ilerlediğini, 500’ün üzerinde öğrencinin belediyede part-time çalıştığını ifade etti.

“ADAY OLMAK İSTİYORUM”

Başkan Uluçay, ikinci dönem için aday olmak istediğini belirterek, partisinde yapılacak ön seçim sonucuna göre adaylığını ortaya koyacağını açıkladı.

“HERKES İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Toplantının sonunda konuşan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin klasik belediyecilik anlayışının ötesine geçerek sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini vurgulayarak, “Hedefimiz daha yaşanabilir, daha güçlü ve herkes için çalışan bir Gazimağusa yaratmaktır” dedi.