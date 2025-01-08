Aksa Süper Lig ekibi C.Bazaar Gençlik Gücü takımdan ayrılan başarılı yabancısı Abu Dumbuya’nın yerine Yenicami’nin başarılı yabancısı Nfanly Sylla’yı transfer ederek doldurdu.

Yenicami Kulübü’nün devre arasında gönderdiği futbolcularına bir yenisi daha eklenirken Gençlik Gücü kulübü önemli bir transfere imza attı.

Gençlik Gücü bu transferi şöyle duyurdu:

“Sezonun ilk devresine damga vuran Nfanly Sylla GG'de! Kulübümüz, Yenicami Ağdelen Spor Kulübü'nden Nfanly Sylla'yı bonservisli olarak transfer etmiştir. Oyuncumuza hoşgeldin der, transferin her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz.. #OYNAGG”