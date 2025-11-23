Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 10. hafta maçında Hamitköy, Değirmenlik’i konuk etti.

Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Değirmenlik maçını İsmail Ercan yönetti. Maç hızlı başlayan Değirmenlik, henüz 3. dakikasında Şükrü’nün asistinde Arda ile 1 – 0 öne geçti. İlk devrede kalan bölümde 2 takımın da pozisyonları olmasına rağmen gol olmayınca devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye de hızlı başlayan ve baskılı oynayan Değirmenlik olsa da gol Hamitköy’den geldi. 58. dakikada Hamitköy kontra atağında Sinan’ın pasına hareketlenen Mustafa golü attı. 1 – 1

1 – 1’den sonra Değirmenlik yine baskılı oynarken, sağdan Şükrü’nün asistinde Arda takımını 62’de yeniden öne geçirdi. 1 – 2 Son bölümde Hamitköy savunma güvenliğini bırakarak Değirmenlik’in üzerine giderken bundan yararlanan Arda uzatmalarda skoru belirledi. 1 – 3

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

