Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 10. hafta maçında Hamitköy, Değirmenlik’i konuk etti.
Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Değirmenlik maçını İsmail Ercan yönetti. Maç hızlı başlayan Değirmenlik, henüz 3. dakikasında Şükrü’nün asistinde Arda ile 1 – 0 öne geçti. İlk devrede kalan bölümde 2 takımın da pozisyonları olmasına rağmen gol olmayınca devre 0 – 1 sona erdi.
İkinci devreye de hızlı başlayan ve baskılı oynayan Değirmenlik olsa da gol Hamitköy’den geldi. 58. dakikada Hamitköy kontra atağında Sinan’ın pasına hareketlenen Mustafa golü attı. 1 – 1
1 – 1’den sonra Değirmenlik yine baskılı oynarken, sağdan Şükrü’nün asistinde Arda takımını 62’de yeniden öne geçirdi. 1 – 2 Son bölümde Hamitköy savunma güvenliğini bırakarak Değirmenlik’in üzerine giderken bundan yararlanan Arda uzatmalarda skoru belirledi. 1 – 3
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
10
|
8
|
1
|
1
|
19
|
10
|
9
|
25
|
2.
|
10
|
6
|
2
|
2
|
22
|
13
|
9
|
20
|
3.
|
10
|
5
|
4
|
1
|
22
|
6
|
16
|
19
|
4.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
20
|
10
|
10
|
18
|
5.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
19
|
12
|
7
|
18
|
6.
|
10
|
5
|
3
|
2
|
11
|
11
|
0
|
18
|
7.
|
10
|
4
|
4
|
2
|
6
|
5
|
1
|
16
|
8.
|
10
|
4
|
2
|
4
|
23
|
16
|
7
|
14
|
9.
|
10
|
3
|
3
|
4
|
11
|
14
|
-3
|
12
|
10.
|
10
|
3
|
2
|
5
|
13
|
19
|
-6
|
11
|
11.
|
10
|
3
|
1
|
6
|
12
|
17
|
-5
|
10
|
12.
|
10
|
2
|
3
|
5
|
9
|
17
|
-8
|
9
|
13.
|
10
|
1
|
5
|
4
|
10
|
11
|
-1
|
8
|
14.
|
10
|
1
|
5
|
4
|
7
|
13
|
-6
|
8
|
15.
|
10
|
2
|
1
|
7
|
9
|
21
|
-12
|
7
|
16.
|
10
|
2
|
0
|
8
|
11
|
29
|
-18
|
6