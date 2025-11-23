Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA 1. Ligde, 10. hafta maçında Hamitköy, Değirmenlik’i konuk etti.

Hasip Uluhan’ın cezasında indirim yok
Göçmenköy Stadında oynanan Hamitköy – Değirmenlik maçını İsmail Ercan yönetti. Maç hızlı başlayan Değirmenlik, henüz 3. dakikasında Şükrü’nün asistinde Arda ile 1 – 0 öne geçti. İlk devrede kalan bölümde 2 takımın da pozisyonları olmasına rağmen gol olmayınca devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye de hızlı başlayan ve baskılı oynayan Değirmenlik olsa da gol Hamitköy’den geldi. 58. dakikada Hamitköy kontra atağında Sinan’ın pasına hareketlenen Mustafa golü attı. 1 – 1

1 – 1’den sonra Değirmenlik yine baskılı oynarken, sağdan Şükrü’nün asistinde Arda takımını 62’de yeniden öne geçirdi. 1 – 2 Son bölümde Hamitköy savunma güvenliğini bırakarak Değirmenlik’in üzerine giderken bundan yararlanan Arda uzatmalarda skoru belirledi. 1 – 3

AKSA 1.Lig Puan Tablosu

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Atoll Kozanköy KSK

10

8

1

1

19

10

9

25

2.

Baf Ülkü Yurdu

10

6

2

2

22

13

9

20

3.

Aslanköy GSD

10

5

4

1

22

6

16

19

4.

Düzkaya KOSK

10

5

3

2

20

10

10

18

5.

DND L. Gençler Birliği SK

10

5

3

2

19

12

7

18

6.

M. Hacıali Yılmazköy SK

10

5

3

2

11

11

0

18

7.

Lapta TBSK

10

4

4

2

6

5

1

16

8.

Maraş GSK

10

4

2

4

23

16

7

14

9.

Değirmenlik SK

10

3

3

4

11

14

-3

12

10.

Hamitköy ŞHSK

10

3

2

5

13

19

-6

11

11.

Göçmenköy İYSK

10

3

1

6

12

17

-5

10

12.

Türk Ocağı Limasol SK

10

2

3

5

9

17

-8

9

13.

Binatlı YSK

10

1

5

4

10

11

-1

8

14.

Yalova SK

10

1

5

4

7

13

-6

8

15.

Serveroğlu Geçitkale GSK

10

2

1

7

9

21

-12

7

16.

Kaplıca Karadeniz 61 SK

10

2

0

8

11

29

-18

6