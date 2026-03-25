Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 16-17-18 Mart 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Mehmet Göktaş (Binatlı YSK)

1 Maç: Azad Karimov (Atoll Kozanköy KSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Çeliker (Atoll Kozanköy KSK)

1 Maç: Ahmet Dedekorkut (Türk Ocağı Limasol SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hüseyin Özbilen (Serveroğlu Geçitkale), Yunus Emre Bal (M. Hacıali Yılmazköy), Burak Karabacak (Maraş), Ekrem Çakıral (Kaplıca Karadeniz 61)

Agit Altan (Çetinkaya),Mert Ateş (Aslanköy), Eray Genç (Kaplıca Karadeniz 61), Arda Karacan (Göçmenköy İYSK)