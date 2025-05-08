Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 2-5 Mayıs 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Saydam U14 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Savaş Çakıcı başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Burhan Özalemdar (Mesarya SK), Cemal Hasman (Karaoğlanoğlu SK), Mimar Dağ (Northernland Dipkarpaz SK)

2 Maç: Ayhan Kirşen (Lapta TBSK), Davud Jumakulyyev (Yenicami AK), Maruf Mutlu (Northernland Dipkarpaz SK)

3 Maç: Hüseyin Çavuş (Serveroğlu Geçitkale GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Yusuf Serçin (Binatlı YSK)

2 Maç: Ali Ziya Mollaoğlu (Lapta TBSK), Necip Dinarlı (M. Hacıali Yılmazköy SK)

3 Maç: Koray Topaloğlu (Doğan Türk Birliği)

SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ali Üçtaş (Yenicami), Berkay Ali Paşaoğlu (Lapta), Erdem Zekioğulları (Binatlı), Eren Akıllı (Karşıyaka SK), Koral Saymaz (Lapta), Orhan Çokbekler (Lapta), Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş), Şahin Fırat(Binatlı)