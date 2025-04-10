Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 5-7 Nisan 2025 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Saydam U14 Ligi ve Kadınlar Kıbrıs Kupası müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Ahmet Üney Bensel (Gönyeli SK), Yusuf Ali Şerekioğlu (DND L. Gençler Birliği SK), Hakan Çülha (Cihangir GSK)

2 Maç: Arda Efe Bekiroğlu (Gönyeli SK), Bünyamin Elma (Gönyeli SK), Mert Ateş (Küçük Kaymaklı TSK), Ufuk Andiç (Doğan Türk Birliği)

1 Maç: Efe Yanmaz (DND L. Gençler Birliği SK), Hamza İşkey (Yalova SK), İbrahim Halil Yılmaz (Cihangir GSK), Mikhail Kenro Rosheuvel (DND L. Gençler Birliği SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Alper Güçlücan (Tremeşeli H. Dumlupınar TSK), Emre Perçinci (Gönyeli SK), Hüseyin Adal (Küçük Kaymaklı TSK)

2 Maç Emrah Doğan (Cihangir GSK), Özer Plaka (DND L. Gençler Birliği SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU KULÜP

Abdulaziz Köse (DND L. Gençler Birliği SK), Ali Gürtaç (Vadili TÇBSK), Ali Recaioğlu (Ünimar Maraş GSK), Arif Tarım (Çetinkaya TSK), Aryan Zareiyan (Yeniboğaziçi DSK), Batu Tekin (Serveroğlu Geçitkale GSK), Bekir Yıldız (Binatlı YSK), Derviş Yönlüer (Küçük Kaymaklı TSK)

Exauce Marius Mbou (Göçmenköy İYSK), Hasan Aktaş (Vadili TÇBSK), Hüsnü Minalay, (Yeniboğaziçi DSK), İsmail Yaşar (Yenicami AK), Kemal Kurişi (Alsancak Yeşilova SK), Mehmetali İlkbahar (Hamitköy ŞHSK), Mevlüt Önal (Binatlı YSK), Nfanly Sylla (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Osman Bölükbaşı Kuvat (Karşıyaka SK), Ramal Ismayilli (Doğan Türk Birliği)

Sergülen Rüstemoğlu (Yalova SK), Tahir Sovukoluk (Karşıyaka SK)