Süper Lig ve 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 27.haftası bugün yapılacak bir maçla başlıyor.

Süper Ligde hem ligin zirvesi hem de ligde play-out hattı için zorlu bir hafta olacak olan 27. Haftada bir maç bugün diğer maçların tümü ise Pazar günü oynanacak.

Aksa Süper Ligin açılış maçında Yenicami, Cihangir’i konuk ediyor. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmada Osman Özpaşa düdük çalacak. Özpaşa’nın yardımcılıklarını Yusuf Atlar ile Cenk Aras Özfuttu yaparken, Şakir Azizoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.

BİRİNCİ LİGDE MORMENEKŞE SÜPER LİGİ GARANTİLEYEBİLİR

Aksa 1. Ligde lider olan Mormenekşe takımı son 4 haftaya girilirken 3. Ve 4. sıradaki Türk Ocağı ile K.Kaymaklı takımlarının bu hafta puan kaybetmeleri ve kendisinin de kazanması halinde Süper Lige çıkmayı garantileyecek.

AKSA SÜPER LİG

11 Nisan 2025, Cuma

19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Cihangir

13 Nisan 2025, Pazar

16.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya

16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy

16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Lefke

16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya

16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-TH Dumlupınar

16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Karşıyaka

AKSA 1.LİG

12 Nisan 2025, Cumartesi

16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Türk Ocağı

16.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Yeniboğaziçi

16.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Hamitköy

16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Vadili

16.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-S.Geçitkale

16.00 Cihangir Stadı Mormenekşe-MH Yılmazköy

13 Nisan 2025, Pazar

16.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Binatlı

16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Çanakkale