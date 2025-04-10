Süper Lig ve 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 27.haftası bugün yapılacak bir maçla başlıyor.
Süper Ligde hem ligin zirvesi hem de ligde play-out hattı için zorlu bir hafta olacak olan 27. Haftada bir maç bugün diğer maçların tümü ise Pazar günü oynanacak.
Aksa Süper Ligin açılış maçında Yenicami, Cihangir’i konuk ediyor. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda bu akşam saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmada Osman Özpaşa düdük çalacak. Özpaşa’nın yardımcılıklarını Yusuf Atlar ile Cenk Aras Özfuttu yaparken, Şakir Azizoğlu da dördüncü hakem olarak görev alacak.
BİRİNCİ LİGDE MORMENEKŞE SÜPER LİGİ GARANTİLEYEBİLİR
Aksa 1. Ligde lider olan Mormenekşe takımı son 4 haftaya girilirken 3. Ve 4. sıradaki Türk Ocağı ile K.Kaymaklı takımlarının bu hafta puan kaybetmeleri ve kendisinin de kazanması halinde Süper Lige çıkmayı garantileyecek.
AKSA SÜPER LİG
11 Nisan 2025, Cuma
19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Cihangir
13 Nisan 2025, Pazar
16.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Çetinkaya
16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Göçmenköy
16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı CB G.Gücü-Lefke
16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Mesarya
16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-TH Dumlupınar
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-Karşıyaka
AKSA 1.LİG
12 Nisan 2025, Cumartesi
16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Türk Ocağı
16.00 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı A.Kozanköy-Yeniboğaziçi
16.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Hamitköy
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yalova-Vadili
16.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-S.Geçitkale
16.00 Cihangir Stadı Mormenekşe-MH Yılmazköy
13 Nisan 2025, Pazar
16.00 Dipkarpaz Stadı N.Dipkarpaz-Binatlı
16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-Çanakkale