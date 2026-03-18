KKTC’de geçen hafta 64 trafik kazası meydana geldi, kazalarda 22 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 9-15 Mart tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, kazaların 16’sı yaralanmayla, 48’i ise hasarla sonuçlandı.

Hasar miktarı 4 milyon 748 bin 200 TL olarak açıklanan kazaların 23'ü süratli araç kullanmak, 9’u dikkatsiz sürüş, 19'u kavşakta durmamak, 10'u yakın takip ve 3’ü de diğer nedenlerden meydana geldi.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: "Lefkoşa 18, Gazimağusa 11, Girne 21, Güzelyurt 10 ve İskele 4."

-Trafik denetimleri...291 araç trafikten men edildi, 8 sürücü tutuklandı

Aynı tarihlerde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 48 araç sürücüsü aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 291 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı.

18 bin 521 sürücünün kontrol edildiği denetimlerde rapor edilen suçlar şu şekilde:

“881 sürat, 123 mobil araç ile tespit edilen sürat suçları, 31 tehlikeli sürüş, 47 dikkatsiz sürüş, 312 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 15 sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 42 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 14 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 334 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 121 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 11 trafik ışıklarına uymamak, 154 muayenesiz araç kullanmak, 84 sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak, 12 Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz araç kullanmak, 8 özel eşya taşıma "B" İşletme izinsiz araç kullanmak, 40 aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak, 4 koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 66 ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak ve 872 diğer trafik suçları.”