Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın dün düzenlediği basın toplantısında konuşan KTOEÖS Eğitim Sekreteri Adnan Zekai, okulların açılacak durumda olmadığını savunarak, öğretmen kadrolarının eksik olduğunu, Bakanlığın tüzüğe aykırı şekilde tek taraflı nakil işlemleri yaptığını, yayımlanan yer değiştirme listelerinin ise hatalı olduğunu iddia etti.

Eksiklerin Türkiye'den getirilecek ya da sözleşmeli öğretmenlerle mi tamamlanacağını soran Zekai, " Yoksa 2024-2025 öğretim yılında olduğu gibi dört ay boyunca 55 öğretmen eksiği ve haftada bin 100 saat boş geçen dersle mi eğitim sürdürülecek?” dedi.

Zekai, okulların depreme karşı hala güvenli olmadığını, riskli binalarla ilgili adım atılmadığını, öğrenci ve öğretmenlerin bu yıl da konteynerlerde eğitim görmeye mahkum olacağını savundu.

Sınıfların belirlenmiş standartlara göre kalabalık olduğunu söyleyen Zekai, okulların fiziki durumu ve altyapısının mevcut süreli eğitime bile yetmediğini, tam gün eğitim yapılan okullarda ise öğle yemeğinin sağlıklı şekilde verilemediğini iddia etti. Zekai, “Öğrencilerimizin yüzde 10’u öğle aralarında aç kalmaya devam edecek” diye konuştu.

"Eğitim Bakanlığı’nın ders dağılım çizelgelerini sendika ve paydaşlarla istişare etmeden, bilimsel ve şeffaflıktan uzak şekilde, günübirlik kararlarla değiştirmeye çalıştığını" iddia eden Zekai, genel liselerde Almanca, Fransızca ve Yunanca ders saatlerinin azaltıldığını ve tarihte ilk kez Arapça öğretmen münhali açıldığını savundu.