Vigor Sanat tarafından sahneye taşınan ve Aziz Nesin’in eserinden uyarlanan oyun, festival kapsamında dün akşam saat 20.30’da izleyici karşısına çıktı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, yalnızlığa karşı birbirine tutunan iki yaşlı kadının hayatının beklenmedik bir haberle değişmesini konu alan yapım, umut, özlem ve hüzün temalarını sıcak ve samimi bir anlatımla seyirciye aktardı.

22. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor…
22. Kıbrıs Tiyatro Festivali devam ediyor…
İçeriği Görüntüle

70 dakika süren tek perdelik oyun boyunca izleyiciler hem güldüren hem de düşündürücü anlar yaşarken, oyuncuların performansı beğeni topladı.

1781773209003Girne Belediyeesi (6)1781773209002Girne Belediyeesi (3)1781773209001Girne Belediyeesi (2)1781773208999Girne Belediyeesi (1)