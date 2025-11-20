Dernekten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa’da Gazeteciler Birliği lokalinde yapılan genel kurulda, başkanlık divanının oluşturulmasının ardından Dernek Başkanı Tarkan Kavaz’ın konuşması yer aldı.

Faaliyet ve mali raporlar okunarak aklanması ve tüzük değişikliğinin oy birliği ile yapılmasının ardından Genel Kurul’da derneğin yönetim kurulu, denetleme kurulu ve onur kurulu üyeleri belirlendi.

Buna göre, yeni yönetim kurulu, Tarkan Kavaz, Suad Suiçmez, Rafet Çelik, Kemal Yürekli, Mustafa Sarpten, Mustafa Fidan ve Mühlet Kulaç; denetleme kurulu Ertuğrul Çavuşoğlu, Orhan Bayraktar ve Hasan Kargılı’dan oluştu.

Onur Kurulu’nda ise Emir Abdurrahman Bulut ve Hüseyin Karahüseyin yer aldı.

Genel kurulda ayrıca hizmet onur plaketleri de verildi.

Haber Kameramanları Derneği yeni yönetim kurulu gelecek hafta toplanarak, görev dağılımını yapacak.