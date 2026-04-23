Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Rum lider Nikos Hristodulidis ile ay sonunda yeni bir ikili görüşme planlandığını hatırlatarak, güven yaratıcı önlemler kapsamında bazı somut gelişmeler yaşandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erhürman Metehan geçiş noktasında ortaya konan taleplerin önemli ölçüde karşılandığını, Bostancı’da seyrüsefer işlemlerinin başladığını, diğer bazı konularda da ay sonunda daha somut açıklamaların mümkün olabileceğini kaydetti.

Hellim konusunda ise beş yıldır beklenen bir imzanın atıldığını ve bunun önemli bir aşama olduğunu ifade eden Erhürman, ancak bunun ihracatın ertesi gün başlayacağı anlamına gelmediğini söyledi. Küçükbaş süt oranı meselesinin sürdüğünü, bunun yalnızca Kuzey'e özgü sorun olmadığını, Güney’de de benzer sorun bulunduğunu ifade eden Erhürman, bu nedenle hellim konusunda iki toplumlu teknik komite ya da ekonomi teknik komitesi altında özel alt komite kurulmasını önerdiklerini açıkladı. Erhürman, “Hellim ortak ürün, sorunların ortak ele alınması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.