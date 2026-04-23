Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, halkın verdiği mesajın çözüm arzusu olduğunu, kendisinin de bu iradeyi taşıdığını belirterek, amaçlarının çözüme ulaşmak olduğunu kaydetti.

Erhürman, söz konusu mesajın doğru okunması gerektiğini, iradenin içeriği boş bir süreç yönetimi anlamına gelmediğini kaydederek, “Müzakere olsun diye değil, çözüme ulaşmak için müzakere istiyoruz” dedi. Erhürman, geçmişten ders alınması, güven yaratıcı önlemler ve metodoloji aşamalarının atlanmaması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs konusuna ilgisinin sürdüğünü belirten Erhürman, Temmuz itibarıyla yeni bir inisiyatif alınmasının gündemde olduğunu, bunun yeni bir plan değil, Genel Sekreter’in konuya yeniden doğrudan müdahil olma iradesi olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtlayarak, son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Antalya’da BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de bir araya geldiklerini hatırlatan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresinin sonuna yaklaşıyor olmasına rağmen Kıbrıs konusuna ilişkin yoğun ilgisinin devam ettiğine dikkat çekti.

Güney’deki seçimler ve Avrupa Birliği dönem başkanlığının tamamlanmasının ardından haziran sonu itibarıyla Guterres’in yeni bir inisiyatif almasının gündemde olduğunu belirten Erhürman, bunun kamuoyuna yansıdığı gibi yeni bir plan anlamına gelmediğini, daha çok Genel Sekreter’in “ben yeniden doğrudan müdahil oluyorum ve bu konuda ciddi biçimde çalışmaya hazırım.” mesajı olarak okunması gerektiğini söyledi. Erhürman, bu tür bir inisiyatifin nereye evrileceğinin ise zaman içinde görüleceğini kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğunun çözüm istediğini, bu nedenle halktan gelen mesajın doğru okunması gerektiğini ifade etti. Dört maddelik metodolojiye de değinen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitlik, eşit kurucu ortaklık, enerji ve güvenlik gibi alanlardaki haklarından vazgeçme iradesi olmadığını dile getirdi. Bu metodolojinin bir ön şart ya da tek taraflı çıkar listesi olmadığını vurgulayan Erhürman, bunun geçmiş müzakere süreçlerinin neden başarısız olduğuna yönelik değerlendirme sonucu geliştirildiğini kaydetti. Amaçlarının “müzakere olsun diye müzakere” değil, çözüme ulaştıracak bir çerçeve kurmak olduğunu söyleyen Erhürman, artık Guterres’in vurguladığı gibi “bu kez farklı olacak” anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Süreci “adım adım yaklaşım” olarak tanımlayan Erhürman, 2017 Crans-Montana’dan bu yana geçen sürede güvenin artmadığını, tersine zaman kaybı ve yeni gerilim başlıkları nedeniyle güven zemininin zayıfladığını ifade etti. Bu nedenle ilk aşamada hem liderler arasında hem toplumlar arasında güveni yeniden tesis edecek somut adımların gerekli olduğunu vurgulayan Erhürman, “Çabamız iş yapar gibi görünmek değil, iş yapmak. Çözüm iradesini esas alıyoruz ve çözüme giden bir yol kurmaya çalışıyoruz.” dedi.